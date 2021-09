Als Spieler Legenden, als Cheftrainer Neulinge

Für Reto von Arx wird es die erste Anstellung als Cheftrainer eines Klubs sein. Erfahrungen sammelte er hingegen schon als Assistenztrainer beim Schweizer Eishockeyverband. Direkt nach Beendigung seiner Spielerkarriere im Jahr 2015 stieg er als Assistent bei der U16-Nationalmannschaft ein. Im gleichen Jahr wurde er gar in die A-Nationalmannschaft beordert, wo er an der Seite von Patrick Fischer an der Weltmeisterschaft assistierte.

Danach folgten vier Saisons, in denen er von der Stufe U17 bis U20 fast ausnahmslos als Assistent amtete. Einzig am «Five-Nations-Turnier» in der Saison 2017/18 war er kurzzeitig Cheftrainer der U18-Nationalmannschaft.