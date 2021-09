Den «Z» im Sturm erobern?

14 Tore hat der HC Davos in den letzten drei Spielen erzielt. In Sachen Torgefahr hat der HCD nichts eingebüsst im Vergleich zur vergangenen Saison. Enzo Corvi und Andres Ambühl stehen mittlerweile wieder bei mehr als einem Punkt pro Spiel. Der Ausländersturm um Mathias Bromé, Matej Stransky und Dennis Rasmussen hat immer mehr Fahrt aufgenommen. Bromé skort seit Beginn der Saison regelmässig, bei Stransky hat sich der Knopf in den letzten Partien gelöst.