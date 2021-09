Zwei Gesichter und ein fliegender Schwede

Es ist so eine Sache, das mit der Zeit und dem Eishockey. Mal geht es um Hundertstelsekunden. Mal um Tage. Anfang dieser Woche sagte Matej Stransky: «Es braucht halt etwas Zeit, um sich an ein neues Team und eine neue Liga zu gewöhnen.» Stransky ist der Stürmer, der im Sommer aus Tschechien zum HC Davos kam, begleitet von vielen Vorschusslorbeeren: Meister, Topskorer, MVP der tschechischen Liga – alles innert einer Saison. Auf Schweizer Eis aber hatte der 28-Jährige sein Glück in den ersten Partien noch nicht gefunden: vier Spiele, null Treffer.