Raffainer will in den Weltverband und mit Del Curto die Russen düpieren

Gegenüber «blick.ch» spricht Raffainer über seinen intensiven Wahlkampf: «Ich gehöre wohl zu jenen Kandidaten, die am meisten Wahlkampf betrieben haben. Ich will mir im Falle eines Scheiterns nicht vorwerfen müssen, nicht alles für die Schweiz versucht zu haben.» Er habe versucht, die Telefonnummern der Verbandspräsidenten ausfindig zu machen. Nach Jamaika, Neuseeland, Argentinien, China, Malaysia, Thailand, in die Philippinen und bis nach Libanon habe er telefoniert. Ob sich das intensive Weibeln gelohnt hat, zeigt sich am Samstag, wenn die Wahl in St. Petersburg über die Bühne geht. Laut Raffainer liesse sich das Amt gut mit der Tätigkeit als Chief Sports Officer beim SC Bern vereinbaren. Das Pensum betrage rund 15 Prozent.