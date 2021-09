Millionenverlust beim HC Davos

Was sich letzte Saison schon abgezeichnet hat, lässt sich mittlerweile ziemlich genau beziffern. Die fehlenden Zuschauereinnahmen – praktisch die ganze letzte Saison musste aufgrund der Coronamassnahmen ohne Zuschauer gespielt werden – reissen ein Millionenloch in die Kassen der National-League-Vereine. Beim HC Davos dürfte der Verlust rund 3,8 Millionen Franken betragen, so HCD-Geschäftsführer Marc Gianola. Die genauen Zahlen werden Ende Oktober präsentiert.