Eine beängstigend schwache Vorstellung

Meisterschafts-Startniederlagen des EHC Chur sind nun wirklich nichts Aussergewöhnliches. Seit der Bündner Stadtklub in der dritthöchsten Schweizer Liga spielt, hat er stets die erste Partie verloren. Also kein Grund zur Panik. Erst recht, wenn der erste Saisongegner Lyss heisst. Chur vermochte die Seeländer seit deren Aufstieg lediglich im ersten Direktvergleich zu bezwingen. Dann folgten – inklusive Play-offs – nur noch Lysser Siege. Das 5:0 am Samstag war Nummer 6 in Folge. Also kein Grund zur Panik, Churer. Lyss ist eben sowas wie ein Angstgegner.