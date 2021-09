Blutige Lippe, Eisbeutel, fehlende Coolness

Yannick Frehner ist gezeichnet. Seine Teamkollegen haben in den Gängen der Bieler Tissot Arena längst einen Platz fürs Streching gefunden, als der Stürmer des HC Davos humpelnd aus der Garderobe kommt. Blutige Lippe, dicker Eisbeutel um den Fuss. Die Lippe ist eine Erinnerung an das Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers vom Freitag, als der 23-Jährige von einem Stock im Gesicht getroffen wurde. Die Wunde wurde in den Katakomben genäht, Frehner spielte die Partie zu Ende. Und am Samstag nun der Fuss. «Leicht verdreht», sagt Frehner. «Nichts Schlimmes.» Gequältes Lächeln.