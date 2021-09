Wenn der Jugendfreund zum Vermittler wird

Dennis Rasmussen ist eine beeindruckende Erscheinung: 1,92 Meter gross, über 90 Kilogramm schwer. Doch in diesem Moment wirkt er ziemlich verloren. Sportplatz Arosa. Soeben hat Nieselregen eingesetzt. Es ist frisch. Ungemütlich. Rasmussen sitzt im Pullover auf einer unbequemen Holzbank. Seine Augen wandern hoch zu den Berggipfeln und in seinem Blick widerspiegelt sich vielleicht irgendwo die Frage: Wo bin ich da bloss hingekommen? Als sein Name über das leicht knisternde Mikrofon ausgerufen wird, schlendert er von Kuhglockenlärm begleitet auf das provisorische Podest.