HC Davos verlängert Vertrag mit Frehner vorzeitig

Der gebürtige Churer kam 2013 als 15-Jähriger in die U17-Nachwuchsmannschaft des HCD und setzte sofort Akzente. Seit der Saison 2018/19 entwickelte sich Frehner auch in der 1. Mannschaft zu einem wichtigen Stammspieler. Erst vor allem als Arbeiter in der 3. oder 4. Linie eingesetzt, zeigte Frehner immer öfter seine Stärken auch in den Special-Teams. Dazu hat er sich inzwischen zu einem regelmässigen Skorer entwickelt, der in der Saison 2020/21 mit 18 Punkten (10 Tore / 8 Assists) einen beachtlichen, bisherigen persönlichen Punkterekord erzielen konnte.

Das sagt Yannick Frehner zur starken letzten Saison und wie er das geschenkte Vertrauen zurückzahlen will (Audio).