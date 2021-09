Das Team ist der Star

Der Auftakt war eine Enttäuschung. Nach acht Partien mit nur zwei Siegen fand sich der EHC Chur vor einem Jahr auf dem zweitletzten Tabellenplatz wieder. Dass die Meisterschaft danach wegen der Coronapandemie unter- und später abgebrochen wurde, spielte dem Stadtklub darum in die Karten. In der am Samstag beginnenden Saison 2021/22 soll alles besser werden. Das jedenfalls erwarten die Entscheidungsträger des zweiten Bündner MSL-Klubs neben dem EHC Arosa. Auch wenn Churs Sportchef Roger Lüdi das erste Spiel nicht überbewerten will, wünscht er sich einen Sieg in Lyss.