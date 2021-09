Andres Ambühl wird 38

In den ersten zwei Partien der laufenden Saison konnte sich Ambühl zwar noch nicht in die Skorerliste eintragen, dennoch war der Routinier ein entscheidender Faktor für den ersten Saisonsieg gegen Bern (3:1). Für Sportredaktor Roman Michel war er an diesem Abend gar der beste Davoser: «Emsig wie immer. Fehlt einzig der Treffer. Extrem wichtig, als er kurz vor dem Ende in doppelter Unterzahl befreit», hiess es in der Kurzzusammenfassung des Spiels.