Wenn Tradition auf Moderne trifft

Wie Weihnachten und Geburtstag am gleichen Tag. In etwa so muss sich der HC Davos an diesem Samstag fühlen. Nicht nur feiert der Klub in diesem Jahr sein 100-Jahr-Bestehen. Mit einem Tag der offenen Tür und einem Fest für die Bevölkerung weiht der HCD auch sein umgebautes Eisstadion ein.