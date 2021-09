So sieht das neue Davoser Eisstadion aus

Endlich. Nach dreijähriger Bauzeit bestreitet der HC Davos am Samstagabend gegen Bern sein erstes Heimspiel in seinem umgebauten Eisstadion. Mit einem Tag der offenen Tür und einem Fest für die Bevölkerung eröffnet der HCD am Samstag seine Arena. Bereits am Freitag wurde sie mit geladenen Gästen aus Sport und Politik offiziell eingeweiht. Werfen Sie in der Bildergalerie einen Blick hinter die Kulissen.