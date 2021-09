HCD-Goalietrainer lancieren Nachwuchsprojekt

Es sollen aber niemandem Torhüter weggenommen werden, heisst es weiter. «Ein 13-Jähriger beispielsweise, der in Chur wohnt, soll in diesem Alter auch in Chur spielen. Er soll kurze Wege ins Training haben und sich so in seinem gewohnten Umfeld entwickeln können. Wir bieten ihm aber das Spezialtraining am Samstagmorgen an, wo der junge Goalie sich verbessern kann», heisst es weiter. Ganz uneigennützig ist das Projekt des National-League-Klubs aber nicht. «Wir hoffen, dass schon in naher Zukunft ein waschechter Einheimischer beim HCD zwischen den Pfosten steht.» Mettler weiter: «Wollen wir einen Torhüter aus der Region in der ersten Mannschaft haben, muss der bestenfalls schon ab U15 unter unseren Augen trainieren.»