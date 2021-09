Nino Niederreiter zurück beim EHC Chur

Die Verbindung mit seinem Jugendverein ist auch in den Jahren des grossen Erfolgs in der NHL und der Schweizer Nationalmannschaft nie verloren gegangen. Im Gegenteil, immer wieder betone Niederreiter, dass er den EHC Chur auch in der Ferne nie aus den Augen verloren habe. «Der EHC ist der Verein meines Herzens geblieben. Und weil mein Göttibub Gennaro in der U9-Mannschaft agiert, ist mir die Zukunft dieses Klubs besonders wichtig.»