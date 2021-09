HCD bringt bloss den Kuchen

So also fühlt sich das an. Es ist kurz vor 19.45 Uhr in der Zuger Bosshard- Arena. Und es ist laut. Gesänge. Klatschen. Trommeln. Und das alles ohne Masken. Ohne Abstand. Willkommen in der neuen, alten Eishockey-Realität. «Meister, Schwiizer Meister», skandieren die EVZ-Fans. Man will nachholen, was man im Frühling nicht wirklich ausleben konnte: die grosse Meisterparty. «Fast etwas Kopfweh» habe er zu Beginn der Partie ob des ungewohnten Lärms gehabt, sagte Thomas Wellinger. «Es war unglaublich schön, endlich wieder vor Fans zu spielen.» Nur das Resultat passte aus seiner Sicht nicht.