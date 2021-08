Glücklich unter Freunden

Das neue Zeitalter beginnt am Samstag. Kurz vor 18 Uhr. Die dunklen Wolken über Arosa erinnern an Weltuntergang. Während es in der Eishalle nach Neuanfang klingt. Und riecht. Wortwörtlich. Der Duft nach Bratwurst, er hatte in den vergangenen Monaten der Geisterspiele genauso gefehlt wie die Fanggesänge. «Dass wir ein solches Spiel vor einer solchen Kulisse bestreiten durften, ist unglaublich», sollte Arosa-Captain Reto Amstutz später sagen. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten dabei sein bei diesem Test gegen den HC Davos.