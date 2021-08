Der HCD entscheidet das Nostalgie-Derby für sich

Im Rahmen der Arosa Sommer Classic traten der HC Davos und der EHC Arosa am Samstagabend zum ersten Spiel der Saison an. 1:6 gewannen die Davoser das Testspiel in Arosa – erstmals seit Langem vor Publikum. 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zugegen, als der HCD in der fünften Spielminute innert 22 Sekunden doppelt trifft. Wie der EHC Arosa auf seiner Webseite schreibt, war Yannick Frehner der Matchwinner. Er erzielte das zweite, das vierte und das sechste Tor für die Davoser. Luca Schommer war schliesslich für das Ehrentor der Aroser kurz vor Schluss verantwortlich.