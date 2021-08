Eine Reise in die Vergangenheit

Träumen ist ja erlaubt. Und so fragte der EHC Arosa am Dienstag auf Facebook: «Wagt’s Big Joe gegen den EHC Arosa?» Big Joe ist Joe Thornton. Der Mann mit über 1800 Partien in der NHL und im Sommer traditionell Trainingsgast beim HC Davos. Und weil der HCD am Samstag zum Test nach Arosa kommt (Anpfiff 18.00 Uhr), könnte es theoretisch ja tatsächlich sein, dass es zum Duell zwischen den Aroser MSL-Amateuren und dem NHL-Star kommt.