Enzo Corvi für weitere vier Jahre beim HCD

Alston stellt auch klar, dass die Erwartungen an Corvi seitens des Klubs mit dem neuen Vertrag nochmals gestiegen sind: «Er muss Verantwortung übernehmen, darüber haben wir mit ihm gesprochen und er ist bereit dafür.» Seine spielerischen Fähigkeiten stünden ausser Frage, konkret erwarte man von ihm nun, dass er auf dem Eis, in der Garderobe und im Kraftraum mit der entsprechenden Einstellung ein Vorbild sei, so Alston weiter.