Der Nase nach

Die Nase sagt Thomas Wellinger, dass er wieder zu Hause sei. Das war schon in den letzten elf Jahren so, als er jeweils der Reihe nach mit Biel, Bern und zuletzt mit Lugano nach Davos kam. Doch immer blieben es Stippvisiten, kurze Gastspiele. Jetzt ist Wellinger definitiv zurück. Zurück in der Heimat. Zurück da, wo alles angefangen hat. Zurück im Davoser Eisstadion. «In dieser Arena bin ich aufgewachsen», sagt er. Hier hat er als kleiner Knirps seine ersten Runden auf dem Eis gedreht. Später sein Debüt in der damaligen Nationalliga A gegeben.