Corvis Hockeymärchen

Wenige Jahre zuvor deutete noch nichts auf Corvis steilen Aufstieg hin. Zumindest hatte ihn zunächst kein NLA-Team auf dem Radar. Als 18-Jähriger stürmte er noch beim EHC Chur. Entweder in der ersten Mannschaft oder den Junioren des Stadtklubs. 29 Punkte in 13 Spielen steuerte er in der ersten Mannschaft in seiner letzten Saison in der zweiten Liga bei. Er hatte damit beträchtlichen Anteil am Aufstieg in eine Spielklasse höher. Und auch in der ersten Liga überzeugte Corvi mit seinen Skorerqualitäten (27 Spiele, 11 Tore, 8 Assists).