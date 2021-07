Evelina Raselli wird von NWHL-Meister gedraftet

Evelina Raselli spielte die letzten Jahre vorwiegend für die HC Ladies Lugano. Die 29-jährige Stürmerin war eine der Hauptverantwortlichen für den Titel in der letzten Saison. Es ist ihr bisher fünfter mit den Tessinerinnen. 43 Punkte in 28 Spielen gelangen Raselli in der vergangenen Saison, davon 17 Tore. Mit Lugano hat sie insgesamt fünf Meistertitel erreicht.

Evelina Raselli im Portrait im Rahmen der Wahl zur Bündner Sportlerin des Jahres (Mai 2021):