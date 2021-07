Wird Nino Niederreiter ein Krake?

Die bestehenden NHL-Teams dürfen insgesamt elf ihrer Spieler schützen. Davon einen Torhüter, drei Verteidiger und sieben Stürmer. Bei den Carolina Hurricanes nicht geschützt ist der Churer Stürmer Nino Niederreiter. Dies obwohl der 28-Jährige in der vergangenen Saison in der Qualifikation mit 20 Toren der zweitbeste Schütze seines Teams war. Schlechter lief es ihm indes in den Play-offs. In sieben Spielen gelang dem Churer nur noch ein Tor. Könnte das der Grund für die Freigabe sein?