Heute ist weltweiter «Trainertag», darum: Danke Arno für diese fünf grossen TV-Momente

Der 25. September ist der «Gobal Coaches Day», an dem weltweit Trainer für ihr Engagement gedankt wird. Wir bedanken uns auch. Und haben für euch zur Feier des Tages die besten Sprüche von Arno Del Curto.

Südostschweiz
25.09.25 - 08:39 Uhr
Eishockey
Arno Del Curto ist nie um einen kernigen Spruch verlegen.
Bild: Keystone

1996: «He! To the referee nicht mehr ‹Fuck you› sägä.»

2012: Es ist Spengler Cup und Del Curto gibt in Englisch Auskunft

2013: Del Curto ruft Ski-Crack Ambrosi Hoffmann an

2014: Auch so kann man einen Transfer kommentieren

2017: Del Curto hat seine Meinung zum Rekord-Transfer von Neymar

Welcher ist Euer grösster «Arno-Moment»? Teilt es uns via Kommentarfunktion mit.

