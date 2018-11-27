Heute ist weltweiter «Trainertag», darum: Danke Arno für diese fünf grossen TV-Momente
Der 25. September ist der «Gobal Coaches Day», an dem weltweit Trainer für ihr Engagement gedankt wird. Wir bedanken uns auch. Und haben für euch zur Feier des Tages die besten Sprüche von Arno Del Curto.
25.09.25 - 08:39 Uhr
Eishockey
1996: «He! To the referee nicht mehr ‹Fuck you› sägä.»
2012: Es ist Spengler Cup und Del Curto gibt in Englisch Auskunft
2013: Del Curto ruft Ski-Crack Ambrosi Hoffmann an
2014: Auch so kann man einen Transfer kommentieren
2017: Del Curto hat seine Meinung zum Rekord-Transfer von Neymar
Welcher ist Euer grösster «Arno-Moment»? Teilt es uns via Kommentarfunktion mit.
