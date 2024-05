Neuankömmling Fiala wird für die Schweiz an der WM sogleich zum Matchwinner

Das Spiel

24 Stunden nach dem erknorzten 6:5-Sieg gegen Österreich sind die Schweizer gegen Tschechien deutlich entschlossener am Werk. Sie gehen energisch in die Zweikämpfe und stören beim gegnerischen Spielaufbau früh. Physisch dagegen hält auch der vom Publikum euphorisch angefeuerte WM-Gastgeber. Das intensive, hochklassige Spiel ist ein Abnützungskampf entlang der Bande und in den Ecken. Gute Abschlussmöglichkeiten gibt es bei Fünf gegen Fünf auf beiden Seiten nur wenige.

Umso wichtiger ist darum das Powerplay. Die Schweizer nützen ihr erstes in der 14. Minute zum 1:0. Torschütze ist Kevin Fiala. Der NHL-Stürmer der Los Angeles Kings ist nach der Geburt seiner Tochter erst wenige Stunden vor dem Spiel aus den USA beim Nationalteam in Prag eingetroffen. Im zweiten Abschnitt können auch die Tschechen in Überzahl spielen. Die zweite Gelegenheit verwerten sie. Matej Stransky vom HC Davos trifft in der 36. Minute mit einem satten Direktschuss.

Im dritten Drittel sind die Schweizer dem Führungstreffer näher. Es bleibt aber beim 1:1 nach der regulären Spielzeit, und auch die Verlängerung bringt keine Entscheidung. Diese fällt schliesslich im Penaltyschiessen. Fiala und Stransky treffen auch da. Zudem Philipp Kuraschew. Danach hält Leonardo Genoni gegen David Tomasek, Roman Cervenka und Jakub Flek den Schweizer Sieg fest.

Die Bündner / HCD-Spieler

Mit Fiala neu in der Aufstellung nimmt Nationaltrainer Patrick Fischer mehrere Änderungen in seinen Sturmlinien vor. Die einzige Formation, die gleich bleibt, wie in den ersten beiden Spielen ist jene von Ken Jäger und Nino Niederreiter. Der Davoser und der Churer spielen wiederum neben Sven Andrighetto. Andres Ambühl stürmt neu neben Calvin Thürkauf und NHL-Spieler Philipp Kuraschew.

In der Verteidigung kommt Michael Fora als siebter Verteidiger zum Einsatz. Sein HCD-Klubkollege Sven Fora steht ebenfalls auf dem Matchblatt, wird aber nicht eingesetzt.

Stransky, der Topskorer des HC Davos, zeigt seine Abschlussqualitäten auch an der Weltmeisterschaft. Zwei Tage, nachdem er das Game-Winning-Goal beim 6:3-Sieg gegen Norwegen erzielt hat, trifft er auch gegen die Schweiz.

So geht’s weiter

Nach dem Ruhetag am Dienstag bekommen es die Schweizer am Mittwoch mit Grossbritannien zu tun. Der Aufsteiger schlug sich in seinem WM-Auftakt gegen Kanada sehr achtbar und unterlag lediglich mit 2:4. Im zweiten Spiel setzte es gegen Finnland eine 0:8-Klatsche ab.