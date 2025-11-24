EHC Arosa überfordert: Die Highlights und die Stimmen zur 0:7-Klatsche gegen Sierre
Der EHC Arosa kassiert am Freitagabend in Sierre eine echte Packung. Die Bündner verlieren gleich mit 0:7. Die Highlights und die Stimmen zum Spiel.
Der EHC Arosa kassiert am Freitagabend in Sierre eine echte Packung. Die Bündner verlieren gleich mit 0:7. Die Highlights und die Stimmen zum Spiel.
24.11.25 - 17:38 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren