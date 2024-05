Die Schweiz erledigt die WM-Pflichtaufgabe gegen Grossbritannien glanzlos

Das Spiel

Die Partie gegen Grossbritannien ist für die Schweiz nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Sie erledigen diese ohne Probleme. Und auch ohne viel Glanz. Nino Niederreiter scheitert schon in der 2. Minute alleine vor Jackson Whistle, kurz darauf pariert dieser den Penalty von Kevin Fiala. So eröffnet Nico Hischier in der 4. Minute das Score. Beim zweiten Treffer von Dean Kukan (14.) sieht der sonst starke Whistle nicht gut aus.

Unkonzentrierte Schweizer, frecher werdende Briten – so das Bild im zweiten Abschnitt. Es braucht NHL-Goalie Akira Schmid (New Jersey Devils), damit die Schweiz um ein Gegentor herumkommt. Der vorentscheidende dritte Treffer gelingt in der 38. Minute. Niederreiter erzielt ihn im Powerplay. Tore fallen danach keine mehr. Das freut vor allem Schmid, der bei seinem ersten WM-Einsatz von Beginn einen Shut-out feiert.

Die Bündner / HCD-Spieler

Wie gewohnt besteht die zweite Schweizer Sturmlinie aus dem Churer Niederreiter als rechter Flügel, dem Davoser Ken Jäger in der Mitte und Sven Andrighetto. Jäger und Niederreiter spielen in unterschiedlichen Formationen auch im Powerplay. Für HCD-Captain Andres Ambühl ist es ein ruhiger Abend. Als 13. Stürmer erhält der 40-Jährige weniger Eiszeit als in den Spielen zuvor und kann Kräfte für den weiteren Turnierverlauf sparen.

In der Verteidigung kommt Sven Jung vom HC Davos zu seinem zweiten WM-Einsatz und spielt als siebter Verteidiger nicht nur regelmässig bei numerischem Gleichstand, er wird auch in Unterzahl eingesetzt. HCD-Verteidiger Michael Fora ist überzählig.

So geht’s weiter

Nach ihrem vierten von sieben Gruppenspielen hat das Schweizer Team nun erstmals zwei Tage Pause. Weiter geht es für die Mannschaft von Nationaltrainer Patrick Fischer am Samstagmittag, 12.20 Uhr, gegen Dänemark. Die Dänen stehen nach vier Partien mit drei Punkten, erzielt zum Auftakt gegen Österreich (5:1), da.