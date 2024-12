Der HCD kann seinen Fehlstart nicht korrigieren und kassiert eine überraschende Heimniederlage

Das Spiel

Nach der Nationalmannschaftspause kommt der in der vergangenen Woche verpflichte Brendan Lemieux erstmals für den HCD zum Einsatz. Der Nordamerikaner spielt als linker Flügel neben Center Chris Egli und Valentin Nussbaumer. Das hat weitere Linienumstellung zur Folge. So stürmt Filip Zadina etwa in einer Formation mit Adam Tambellini und Tino Kessler.

Lemieux ist noch gar nicht auf dem Eis gewesen, da gehen die SCL Tigers nach 55 Sekunden mit dem ersten Schuss der Partie in Führung. Harri Pesonen wird nicht angegriffen, und der Finne trifft genau in den Winkel. Der HCD reagiert mit Schüssen aus der Ferne, die Stéphane Charlin im Langnauer Tor keine Probleme bereiten. Als die Davoser erstmals im Powerplay agieren können, hat Adam Tambellini die beste Möglichkeit. Charlin verschiebt sich aber schnell genug (12.). Nur Sekunden nachdem die Strafe abgelaufen ist, spielt Calle Andersson als hinterster Davoser einen blinden Pass auf den Stock von Patrick Petrini. Dieser stürmt alleine auf HCD-Goalie Sandro Aeschlimann zu und umspielt diesen gekonnt. Mit ihrer zweiten Chance führen die Langnauer 2:0. Enzo Corvi hat danach die Doppelchance zum Anschlusstreffer (16.). Beim ersten Mal pariert Charlin, beim zweiten Mal lupft Corvi den Puck übers Tor.

So geht der HCD mit der Hypothek von zwei Toren Rückstand ins Mitteldrittel. Auch in diesem kommt er nie wirklich zu seinem gewohnten Spiel. Der Tabellenführer tut sich weiterhin schwer damit sein Spiel, dass ihn in der laufenden Saison schon so oft ausgezeichnet hat aufziehen. In wirklich gute Abschlusspositionen kommt er in den zweiten 20 Minuten nie. Immerhin verhindert Aeschlimann bei den vereinzelten Langnauer Kontern das 0:2.

Auch im dritten Abschnitt ändert sich nichts am Geschehen. Der HCD müht sich ab, dies aber ziemlich ideenlos. Und was aufs Tor der Langnauer kommt, wird zur sicheren Beute für Charlin. Und vor dem gegnerischen Tor zeigen sich die Gäste wie schon im ersten Drittel kaltblütig. In der 46. Minute lenkt Flavio Schmutz nach dem Abschluss von Dario Rohrbach ab und trifft zum 3:0. Dem HCD gelingt danach nicht mehr viel. Schon knapp drei Minuten vor Schluss holt HCD-Trainer Josh Holden Aeschlimann vom Eis. Aber auch mit einem zusätzlichen Feldspieler bleibt den Davoser ein Treffer an diesem Abend verwehrt. Der HCD verliert in seinem 30. Meisterschaftsspiel dieser Saison zum dritten Mal zu null – zum zweiten Mal davon gegen die SCL Tigers.

Die Top 3

Stéphane Charlin: Unmögliches muss der Langnauer Goalie zwar nicht halten. Aber es ist zwichen den Pfosten die Ruhe selbst und zeigt mit mehr als 40 abgewehrten Schüssen, warum er statistisch der beste Goalie der Liga ist.

Harri Pesonen: Mit seinem perfekten Schuss zum 1:0 beschert der finnische Captain der SCL Tigers seinem Team einen optimalen Start ins Spiel. Er geht auch danach mit bestem Beispiel für sein Team voran.

Patrick Petrini: Im 22. Saisonspiel macht der Tigers-Stürmer gekonnt sein zweites Tor. Es ist in der 13. Minute ein ganz wichtiges für die Gäste.

So geht’s weiter

Am Freitag ist der HC Davos das nächste Mal im Einsatz – gegen den Lausanne HC und dies wiederum zu Hause. Bis zur Weihnachtspause stehen dann für die Bündner noch zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: am Samstag in Biel und am Montag in Kloten.