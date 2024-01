Der HCD hat auch im siebten Spiel in elf Tagen noch Energie

Nach vier Siegen in Serie in der National League und sogar acht inklusive Spengler Cup ist die Serie des HC Davos am Samstag gerissen. Gegen den Titelverteidiger Servette – die beiden Teams waren auf den Rängen 6 und 7 punktgleich in die Partie gegangen – musste sich der HCD im Heimspiel in der Verlängerung beugen. Der Finne Julius Honka schoss die Genfer in Überzahl zum Sieg. Es war bereits das sechste Powerplay für die Gäste. Die Davoser hatten nur einmal in Überzahl agieren können. Prompt hatte dabei Enzo Corvi in der 45. Minute den 3:2-Führungstreffer erzielt.