16. Spengler-Cup-Titel: Davos zieht mit Kanada gleich

Der 16. Turniertitel ist Tatsache. Der HC Davos setzt sich im Final am Sonntagmittag gegen Pardubice 5:3 durch. Mit dem Sieg gegen das tschechische Team zieht der HCD mit dem Team Canada gleich.

Den Weg zum Titel ebnete Dennis Rasmussen. Der Schwede war auch im Final nicht zu stoppen. Kurz nach dem, später wegen Offside aberkannten, Tor zum 1:0 für Pardubice traf der Stürmer zur 1:0-Führung für Davos, es war sein vierter Treffer an diesem Turnier. Und fand damit erneut innert kurzer Zeit eine Antwort auf ein Gegentor. Denn schon gegen Frölunda in der Halbfinalpartie am Samstag traf er kurz nach dem gegnerischen Tor zum 2:2-Ausgleich. Den Treffer bezeichnete er später als «wichtig, da er uns wieder ins Spiel gebracht hat».

Je länger das Spiel dauerte, desto besser fanden die Davoser ins Spiel. Innert sechs Minuten hatten die Davoser im Mitteldrittel vier gute Torchancen – unter ihnen war auch eine von Rasmussen. Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Das Tor zur 2:0-Führung schoss dann aber Enzo Corvi. Der Stürmer traf zum zweiten Mal an diesem Turnier.

Déjà-vu zum Halbfinal

Doch eine Reaktion gelang den Tschechen auch in diesem Spiel. Kurz vor der zweiten Pause mussten die Davoser eine Strafen hinnehmen – und erhielten sogleich das erste Tore. Dabei blieb es aber nicht. 13 Sekunden später glichen die Tschechen zum 2:2 aus. Die Szene glich den Schlussminuten der Halbfinalpartie zwischen den Tschechen und dem Team Canada.

Davon beeindrucken liessen sich die Davoser aber nicht, erhöhte doch Klas Dahlbeck noch vor der Pause zum 3:2. Den Schwung nahmen sie sogleich ins letzte Drittel mit. Erst sorgte Rasmussen wieder für eine Zwei-Tore-Führung, ehe Jesper Olofsson auf 5:2 erhöhte. Aber auch mit dem dritten Tor für Pardubice in der 53. Minute und mit einem Feldspieler mehr kurz vor Spielschluss konnte den Davosern der Sieg nicht mehr genommen werden.