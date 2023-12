100 Jahre Spengler Cup: Davoser Achterbahnfahrt und osteuropäische Dominanz

In den 70er- und 80er-Jahren erlebt der HC Davos etliche Berg- und Talfahrten. Im Februar 1969 steigt der Klub in die zweitklassige NLB ab. In den folgenden zehn Jahren in der zweithöchsten Eishockeyliga nimmt der HCD nur drei Mal am Spengler Cup teil – und das verstärkt mit Spielern anderer Schweizer Teams. Doch das Turnier leidet trotz Abwesenheit des Gastgebers nicht darunter. Der Spengler Cup gilt in der Altjahreswoche längst als Traditionsturnier. Zudem spielen auch gestandene Klubs wie der Zürcher SC und SC Bern in der zweithöchsten Eishockeyliga.