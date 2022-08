Eine Bewährungsprobe fürs Bündner Team

Zwischen 100 und 130 Kegelklubs sowie gegen 1000 Einzelkeglerinnen und -kegler kämpfen nach zwei Jahren Coronapause erstmals wieder um den Schweizer Meistertitel, wie die Schweizerische Freie Keglervereinigung (SFKV) vermeldete. Die 67. Schweizer Meisterschaft wird in Luzern ausgetragen, die Wettstreite in der Kegelsporthalle Allmend starten am 3. September mit dem traditionellen Kantone-Wettkampf und enden am 9. Oktober. Der Finaltag findet am 23. Oktober statt. Organisator des bedeutendsten diesjährigen Kegelsportanlasses auf nationaler Ebene ist der SFKV-Unterverband Entlebuch.