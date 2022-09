Ein Märchen wird wahr

von Siro Rhyner

Es ist Sonntag, 4. September 2022, kurz vor 17 Uhr. In der Bossard-Arena in Zug wird es laut im Glarner Sektor. Der Stadionspeaker ruft in der Disziplin Schaukelringe zwei Schweizer Meister aus. Sowohl Glarus als auch Wettingen haben sich die ­Note 9,85 erturnt. Die Freude und die ­Erleichterung ist beim TV Glarus ­unendlich gross. Alle ­liegen sich in den Armen. Es fliessen Tränen der Freude. Für das junge Glarner Team ist es die Belohnung für die unzäh­ligen Trainings, die verschiedenen Rückschläge, einige Erfolge und die viele (hohen) Hürden.