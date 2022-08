Ein harter Kampf um die Podestplätze

Trotz sommerlichen Temperaturen fanden 39 Teilnehmende den Weg ins Hotel Marsöl in Chur und trafen sich zum neunrundigen und auf zwei Tage verteilten Turnier im Schnellschach, wie die Schach-Nachrichten in einer Medienmitteilung vermeldeten. Der gewählte Regierungsrat Martin Bühler schickte das mit zwei Internationalen und drei FIDE-Meistern sehr stark besetzte Feld mit motivierenden Worten in den Wettkampf. Bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug war von allen Spielenden schnelles Rechnen in jeder Spielphase erforderlich.