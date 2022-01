Ein Braunwalder Märchen wird wahr

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass in Braunwald einmal ein Langlauf­rennen stattfinden würde. Ausgelöst durch die im letzten Jahr neu initiierten Panoramaloipen und dem dazu entstandenen Langlaufboom in Braunwald wurde dieser entstandene Drive konserviert und über den Sommer in die aktuelle Wintersaison weiterge­zogen.