Drei, zwei, eins, los – aber ...

Da schwitzt man einen Sommer lang im Kraftraum. Schuftet draussen auf der Leichtathletikbahn. Sehnt den Weltcupstart herbei. Und geht ein paar Wochen vor dem ersten Rennen plötzlich an Krücken. Im sechsten Teil der Olympiaserie «Road to Peking» erzählt Alpin Snowboarder Dario Caviezel von seinem Trainingssturz zu Unzeiten. Langläuferin Alina Meier gibt einen Einblick in ihre spezielle Gefühlswelt vor dem Saisonstart. Und Skicrosserin Talina Gantenbein erzählt von ihren Rückenproblemen sowie den Erlebnissen bei der Olympiahauptprobe in Peking.