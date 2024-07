Olympia 2024 im Liveticker: Schweizer Reiter in Tuchfühlung zu Medaillen

Die Olympischen Sommerspiele in Paris gehören zu den wichtigsten Sportveranstaltungen des Jahres. Diese dauern vom 26. Juni bis am 11. August. Es geht um 329 Entscheidungen. Rund 10'500 Athletinnen und Athleten kämpfen in 32 Disziplinen um eine Medaille – mehrere davon aus der Südostschweiz. Paris ist bereit, seid ihr es auch?

In diesem Dossier bleibt ihr über Resultate, Geschichten und Hintergründe auf dem Laufenden: