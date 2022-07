Die Swimrun World Series ist zurück im Engadin

In der Schweiz findet dieses Wochenende das dritte Rennen der Swimrun-World-Series statt, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung vermelden. Nachdem die Athleten und Athletinnen am 4. und 5. Juni auf der Isles of Scilly ihr letztes Rennen bestritten hatten, geht es nun weiter im Engadin. Swimrun ist eine Ausdauersportart, welche die beiden Disziplinen Trail Running und Freiwasserschwimmen verbindet.