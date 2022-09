Die Abwechslung beglückt Bergläufer – und fordert sie

Voller Freude blickt Initiator und Organisator Alexander Keller Richtung Wettkampftag. «Offenbar hinterliess die Erstaustragung gute Erinnerungen», sagt er. Der Anteil der erneut Antretenden ist beachtlich. Und hinzugekommen sind viele, die sich erstmals an «den Abenteuerlauf» wagen – sei es in der Kategorie Running oder Walking. So kann Keller hervorstreichen: «Wir freuen uns über eine Verdoppelung des Teilnehmerfeldes.» Waren es letztes Jahr 70 Klassierte, die sich an die anspruchsvolle Aufgabe wagten, sind es Stand Mittwoch 158. Bis diesen Freitagabend, 20 Uhr, besteht die Möglichkeit für Kurzentschlossene, sich noch anzumelden. Um der Enge des Stollens und der Trail-Wege gerecht zu werden, erfolgt der Start in sechs überschaubaren Blöcken von rund 30 Läuferinnen oder Läufern.