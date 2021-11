Der Weg soll in Australien weitergehen

Mit dem Rechnen hat Simona Waltert aufgehört. Zu kompliziert. Und zudem: «Beeinflussen kann ich das Ganze ja sowieso nicht mehr.» Aber auch ohne den täglichen Blick auf die Weltrangliste weiss sie: Es sieht gut aus. Sehr gut. Ja, es müsste schon sehr viel schief laufen, dass die Qualifikation für die Australian Open ohne die 20-jährige Churerin über die Bühne geht. Als Nummer 217 der Welt ist sie in der Weltrangliste derzeit so weit vorne klassiert wie erst einmal zuvor in ihrer Karriere. Waltert weiss aber auch, wie unberechenbar und schnelllebig das Tennisgeschäft manchmal ist.