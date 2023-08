Näfelser Radprofi Colin Stüssi gewinnt die Portugal-Rundfahrt

So spät ist wohl noch kaum ein Radrennen zu Ende gegangen (ausser denjenigen auf der offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon). Aber bleiben wir bei den Strassenrennen: In der Schweiz (Ortszeit 20.51 Uhr) meldet sich am Sonntag die Dunkelheit, in Portugal (19.51 Uhr) verabschiedet sich die Sonne. Im Sonnenuntergang von Portugal fährt Colin Stüssi am Mehretappen­rennen über die Ziellinie der zehnten und letzten Etappe. Aber: Für den ­Näfelser geht in diesem Moment die Sonne auf und nicht unter.