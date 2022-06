Der richtige Sportler des Jahres!

Als Arno Lietha im Juni 2019 an der Bündner Sportnacht die Auszeichnung als Bündner Sportler des Jahres entgegennehmen durfte, war das Coronavirus weit weg. Mauro Caviezel und Laurien van der Graaff mussten, der Pandemie geschuldet, in den Jahren 2020 und 2021 ohne den Applaus der Bündner Sportfamilie auskommen. Ein Glücksmoment, den Skicrosser Alex Fiva nun wieder erleben durfte. Nach mehrfacher Nomination hat es in diesem Jahr für ihn endlich geklappt. Fiva ist nicht nur für mich wenig überraschend der Bündner Sportler des Jahres 2022. Er hat die Auszeichnung mehr als verdient.