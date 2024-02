Wieder nichts: Der HCD unterliegt Ambri-Piotta 1:2

56. Minute, 2:1

Die Davoser machen zwar Druck und lassen die Tessiner kaum mehr aus der eigenen Zone raus. Alle Schüsse gehen bisher aber am Tor vorbei – und langsam geht ihnen die Zeit aus. Da es aber Eishockey ist, sind wir weiter gespannt, was in den nächsten Minuten noch passieren wird.