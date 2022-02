Dem Leitermangel entgegenwirken

Am vergangenen Wochenende wurde bereits die 500. «1418-Leiterin» ausgebildet: Mara Blumenthal aus Bonaduz. Sie hat den Kurs in der Sportart Turnen/Geräteturnen in Schiers besucht. Während der zwei Tage habe sie viel gelernt, meint die bald 14-Jährige. «Der Kurs war sehr vielseitig und man hat alles erfahren, was man zum Leiten braucht.» Sie selber übt den Sport bereits seit sechs Jahren aus. Ein Grund, warum sie sich dazu entschieden hat, am Programm teilzunehmen, ist, dass sie gerne mit Kindern zusammenarbeitet. Es sei sehr wichtig, dass man auch Jugendlichen unter 18 Jahren die Chance auf einen Leiterkurs biete, sagt Mara Blumenthal weiter. Und sie freue sich sehr darauf, nun auch als Hilfsleiterin in ihrem Verein tätig zu sein.