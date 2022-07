Das sind die kuriosesten Sportarten der Welt

Menschen, die einem Käselaib hinterherrennen, der mit gut 100 Kilometern in der Stunde einen Hang herunterrollt? Ja, das gibt es tatsächlich. Der Käserollen-Wettbewerb findet seit nunmehr 200 Jahren am Cooper’s Hill bei Brockworth in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands statt – und zieht Jahr für Jahr die Massen an. Zahlreiche «Sportler» nehmen es in Kauf, bei der Verfolgung des Käses hinzufallen, den Hang hinunterzupurzeln oder abzurutschen. Falls es jemandem tatsächlich gelingt, den Laib einzuholen, darf er ihn als Belohnung behalten. So sieht das Schauspiel aus: