Das Rennen geht weiter

Von Christian Finkbeiner

Daniil Medwedew spielte an diesem geschichtsträchtigen Abend in der Rod Laver Arena seine Rolle als Bösewicht bis zum Schluss perfekt. In der witzig gehaltenen Rede bei der Siegerehrung weit nach Mitternacht lobte er seinen Widersacher für dessen unglaublichen Kampfgeist und gratulierte Rafael Nadal zum Titel sowie dem alleinigen Rekord an Grand-Slam-Titeln, eher er anfügte: «Das Rennen ist aber noch nicht vorbei.»