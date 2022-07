Das machen die Bündner Wintersportler im Sommer

Ende der letzten Saison ist der vierfache Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna vom Spitzensport zurückgetreten. Kürzertreten will der Münstertaler aber nicht – er nimmt sich zum Ziel, am 2. Oktober am London Marathon teilzunehmen. Ob er als Vorbereitung am Wochenende an den Davos X-Trails teilnehmen wird?