Das Kugel-Juwel aus dem Domleschg

von Jörg Greb

Die Meldeliste des Kugel-Wettkampfes bei den U20 enthielt an den Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften in Magglingen Konturen: Fabio Sutter führte diese mit 15,77 m klar an. Doch Sutters Körpersprache wie auch die Worte standen zu dieser klaren Favoritenposition vor dem Wettkampf in Kontrast. «Diese Weite kommt vom letzten Sommer, in diesem Winter ist’s ein wenig schwierig gewesen», sagte er. Und er formulierte aus: «Es funktioniert aus unerklärlichen Gründen nicht.»