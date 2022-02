Das Klopfen ist ausgeblieben

Ich bin froh. Mein siebter Morgen an den Olympischen Spielen in Peking und noch immer kein Klopfen an der Hotelzimmertüre. Noch kein «Sir, your test was positive». Und ab ins Isolationszimmer. Oder bei Symptomen gar mit Sirenenalarm sowie blinkenden Lichtern auf direktem Weg ins Spital. Da hatten andere weniger Glück. Schweizer Journalisten und auch Sportler nicht ausgenommen. Ich hoffe, dass es bei mir so bleibt. Und bin immer froh, wenn bis 20 Uhr abends das Klopfen an der Hotelzimmertüre ausbleibt. Dann nämlich ist alles gut.